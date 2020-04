TELE 5 : "Ich hatte nie einen Plan B" / Nicholas Hoult im TELE 5-Interview und in "Warm Bodies - Zombies mit Herz" am Freitag, 24. April 2020, 20:15 Uhr

München (ots) Er kann jede Rolle spielen, von "X-Men" bis "Tolkien", von der Zomedy bis zum Kostümdrama: Ab Mitte Mai wird der britische Schauspieler Nicholas Hoult (31, "X-Men", "The Favourite") als Peter der Große in der vergnüglich-satirischen Historien-Serie "The Great" auf Hulu zu sehen sein.

Seit seinem fünften Lebensjahr steht Hoult vor der Kamera, mit "About a Boy" wurde er mit einem Schlag bekannt und hat früh gelernt im Filmgeschäft auf dem Teppich zu bleiben, wie er im Interview erzählt.

Romeo und Julia im Zombie-Land? Ein Untoter, der der Liebe zu einer Sterblichen verfällt? Genau das passiert Nicholas Hoult als Zombie "R" in der Romanze "Warm Bodies - Zombies mit Herz", die am Freitag, 24. April um 20:15 Uhr auf TELE 5 die frohe Botschaft verkündet: "Nur die Liebe überwindet Grenzen".

Im TELE 5-Interview spricht Nicholas Hoult darüber...

... ob er als Kinderstar etwas verpasst hat:

"Nein, ich glaube nicht. Damals habe ich es sogar abgelehnt, von zuhause aus unterrichtet zu werden. Ich wollte ein normales Leben führen und auf eine normale Schule gehen. Das habe ich auch bis zu meinem 17. Lebensjahr so durchgezogen. Für die Dreharbeiten war ich von der Schule abwesend und nach Drehschluss, war ich wieder in der Schule. Ich wollte meine Schule und meine Freunde nicht verlassen"

... ob er einen Plan B hatte, wenn es mit der Schauspielerei nichts geworden wäre:

"(Lacht) Nicht wirklich. Das Problem war, dass ich auch in der Schule nicht unbedingt der Beste war. Mit meinem Notendurchschnitt hätte ich sicherlich nicht studieren können. Vielleicht wäre ich Rennfahrer geworden. Ich interessiere mich für schnelle Autos, aber mein absolutes Lieblingshobby sind Motorräder. Je schneller desto besser. Ich habe keine Angst davor und liebe das Adrenalin, das lässt mein Herz höher schlagen..."

... wie man in Hollywood überlebt:

"Ganz einfach: Zu verstehen und sich dessen bewusst zu sein, wie das "Hollywood-Beast" funktioniert."

Dazu gibt es noch einen Video-Clip mit Nicholas Hoult zum damaligen Start von Warm Bodies zum Thema Herzklopfen, Männerkommunikation und guten Ratschlägen.

Hier geht's zum Interview und zum Video-Clip:

https://www.tele5.de/filme/magazin/nicholas-hoult-interview/

