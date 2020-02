Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen : Im Winter reichhaltig cremen

Titelbild Senioren Ratgeber 2/2020. Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei, es darf jedoch nur im Zusammenhang mit der Pressemeldung und Quellenangabe veröffentlicht werden. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/52678 /. Foto: Wort & Bild Verlag/Wort&Bild Verlag GmbH & Co. KG

Baierbrunn (ots) Kälte, Sonne und eisiger Wind strapazieren die Haut. Im Winter braucht sie deshalb Extrapflege, wie das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" schreibt. So sollte man morgens Gesicht und Körper mit fett- und nährstoffreichen Pflegecremes mit Sheabutter, Nachtkerzenöl oder Harnstoff (Urea) verwöhnen.

Auch die Füße sollten eingecremt werden. Mit einer Eincremehilfe mit langem Stil erreicht man sogar den Rücken mühelos. Wichtig ist im Winter auch, viel zu trinken. So werden die Feuchtigkeitspolster der Haut aufgefüllt.

Wer bei nasskaltem Wetter im Freien aktiv ist, braucht im Gesicht und Halsbereich eine zusätzliche isolierende Schicht, die vor Austrocknung und Erfrierungen schützt. Kältecremes speziell fürs Gesicht sind wasserarme, stark fetthaltige Zubereitungen, die meist einen hohen Anteil an Bienenwachs enthalten. Eine hochwertige Creme zieht gut ein. Praktisch ist ein kombiniertes Kälte- und Sonnenschutzprodukt.

Winterwanderer brauchen bei Sonnenschein im Schnee einen Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor samt zuverlässigem Filter gegen UV-A-Strahlen. Ohren, Nase und nackte Kopfhaut sind in puncto Sonnenbrand besonders gefährdet. Am besten fragt man in der Apotheke vor Ort nach empfehlenswerten Produkten.