ING Deutschland : ING-Studie: Wohnungspolitik auf dem Holzweg

Fast zwei Drittel der Deutschen wähnen die hiesige Wohnungspolitik "auf dem falschen Weg"

Im Rahmen der repräsentativen ING International Survey in 13 europäischen Ländern sowie Australien und den USA zeigte sich: Knapp 65 Prozent der Deutschen sehen ihr Land in der Wohnungspolitik "auf dem falschen Weg". Europaweit sind es rund 55 Prozent, die so denken - vor allem aufgrund hoher Preise, die das Wohnen gefühlt unbezahlbar machen. Weitere Ergebnisse der Umfrage:

Verbraucher in ganz Europa erwarten mehrheitlich weiter steigende Immobilienpreise (S. 3). Lediglich in Italien und Großbritannien sind es weniger als 50 Prozent, sonst überall mehr als 70 (Deutschland: 77), in Luxemburg sogar über 90 Prozent. Nur wenige erwarten hingegen sinkende Preise: In Deutschland sind es gerade mal 3 Prozent, im europäischen Durchschnitt 10 Prozent.