SOS-Kinderdörfer weltweit : Internationaler Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung (6.02.): Lebenslange Qual / Beschneidung besonders für Schwangere extrem gefährlich

Internationaler Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung (6.02.): Lebenslange Qual / Beschneidung besonders für Schwangere extrem gefährlich / Alle zehn Sekunden wird ein Mädchen genitalverstümmelt. Mehr als 200 Millionen Mädchen und Frauen weltweit wurden bereits beschnitten und in rund 30 Ländern wird weibliche Genitalverstümmelung weiterhin regelmäßig praktiziert. Allen voran Länder wie Sierra Leone, Sudan oder Somalia, wo 90 bis 98 Prozent der weiblichen Bevölkerung beschnitten sind. Die SOS-Kinderdörfer fordern zum Internationalen Tag gegen die Beschneidung von Frauen am 6. Februar einen sofortigen Stopp der "Female Genital Mutilation"(FGM). Die Hilfsorganisation setzt sich aktiv weltweit gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen ein, indem sie für Aufklärung, medizinische Versorgung und den Schutz von Kindern sorgt und für ihre Rechte kämpft. In Gambia zum Beispiel konnte SOS große Erfolge im Kampf gegen die barbarische Praxis vermelden: Die Regierung des afrikanischen Landes hat FGM ein Ende gesetzt - mit Unterstützung von SOS. Mariama (Foto), 95 Jahre alt, hat tausenden Mädchen in Gambia die Klitoris entfernt. Heute verstümmelt sie keine Mädchen mehr, sondern hat mit Hilfe der SOS-Kinderdörfer ein erträgliches Geschäft im Salzhandel aufgebaut. (Foto nur zur Verwendung im Kontext der SOS-Kinderdörfer weltweit) / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/1658 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/SOS-Kinderdörfer weltweit/Philipp Hedemann". Foto: SOS-Kinderdörfer weltweit/Philipp Hedemann