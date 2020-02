MSD SHARP & DOHME GmbH : Jetzt bewerben für den MSD Gesundheitspreis 2020

Haar (ots) MSD sucht 2020 erneut die innovativsten Projekte im Bereich der Gesundheitsversorgung. Bewerben können sich Programme, die nachhaltig zur Verbesserung der medizinischen und ökonomischen Patientenversorgung in Deutschland beitragen.

Versicherte und Patienten in Deutschland sollen auf ein effizientes Gesundheitssystem vertrauen. Deshalb forscht MSD nicht nur an neuen Arzneimitteln und Impfstoffen, sondern unterstützt mit dem MSD Gesundheitspreis die besten Versorgungslösungen des Landes: Der MSD Gesundheitspreis bietet innovativen, nachhaltigen Versorgungslösungen eine attraktive Bühne und die Möglichkeit, sich ein starkes Netzwerk für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Projekte aufzubauen. Bis zu sieben Preisträger werden in den Kategorien "MSD Gesundheitspreis" (Platz 1 bis 3) sowie den Sparten "Digitalisierung", "Community Medicine", "Patientenbeteiligung" und "Leuchtturmprojekte" ausgezeichnet. Eine Sonderstellung hat der Publikumspreis: Er wird über ein Online-Voting von denjenigen bestimmt, für die die Versorgungsprojekte initiiert wurden - die Versicherten und Patienten. Die Auszeichnungen sind mit einem Preisgeld von insgesamt 115.000 Euro dotiert.