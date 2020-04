Almdudler Limonade A.& S. Klein GmbH & Co KG : Jetzt mit Almdudler Holunder erfrischt in den Sommer dudeln

Almdudler Holunder: An heißen Tagen gehört eine spritzige Erfrischung einfach dazu. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/73498 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Almdudler Limonade A.& S. Klein GmbH & Co KG/Rafaela Pröll". Foto: Almdudler Limonade A.& S. Klein GmbH & Co KG/Rafaela Pröll

Wien (ots) An heißen Tagen gehört eine spritzige Erfrischung einfach dazu. Ob zum Mittagessen oder Feierabend auf dem Balkon, beim Picknick mit der Familie oder auf einer Gartenparty mit Freunden - für das perfekte Sommerfeeling sorgt ab sofort die neue Sorte Almdudler Holunder.

Almdudler ist seit 1957 alpenländisches Lebensgefühl in der Flasche. Für das unverwechselbare Geschmackserlebnis von Almdudler werden vielfältige Alpenkräuter gesammelt und sorgfältig verarbeitet - zum Beispiel Sonnenhut, Melisse, Salbei, Enzian und Holunderblüte. Frisches Quellwasser, natürlicher Rübenzucker und Zitronensäure runden die süß-herbe Komposition ab. "Die stärkste Limonadenmarke Österreichs ist ein echtes Original", so Gerhard Schilling, Geschäftsführer Almdudler. "Über die hohe Markenbekanntheit und -sympathie bei unseren deutschen Konsumenten freuen wir uns außerordentlich. Und sind uns sicher, dass sich auch die neue Sorte Almdudler Holunder in die Herzen unserer Nachbarn dudelt." Almdudler Holunder ist deutschlandweit in der Ein-Liter-PET-Flasche erhältlich. Und kann wie alle Sorten Almdudler aus gegebenem Anlass bequem im Almdudler Onlineshop https://shop.almdudler.com/ bestellt werden. Der Versand nach Deutschland ist ab 20 Euro kostenfrei.