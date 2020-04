TELE 5 : #KaufLokal.com - die Initiative zur Stärkung des lokalen Handels wird Partner der #InitiativeMUT von TELE 5!

München (ots) Und hier ist das vierte mutige Projekt, das wir mit #InitiativeMut unterstützen wollen: kauflokal.com - Dein lokaler Marktplatz zur Stärkung des lokalen Handels.

Kleine, lokale Geschäfte und Gastronomien leiden unter der Corona-Krise, während die Onlinebestellungen der großen Onlineplattformen durch die Decke gehen. Dagegen will #KaufLokal-Initiator David Thomas etwas machen. Innerhalb von kürzester Zeit hat er, gemeinsam mit der Norisk Group die #KaufLokal-Initiative, digitalisiert und einen Online-Marktplatz für lokale Shops in ganz Deutschland geschaffen! So kann man durch das digitale Schaufenster seiner Nachbarschaft bummeln, und das von Zuhause von der Couch. Denn auch Online kann man Lokal kaufen, und so die eigene Nachbarschaft unterstützen.