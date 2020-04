Der Kinderkanal ARD/ZDF : "KiKA kommt zu dir!" 2020: Videochat mit den KiKA-Stars / Aufruf: Baumhaus-Mitmach-Aktion beginnt am 25. April

Erfurt (ots) Einmal Singa und Juri aus dem "KiKA-Baumhaus" ganz für sich allein haben - bei "KiKA kommt zu dir!" ist das möglich! Die Aktion steht für einmalige Momente mit den KiKA-Stars. Aufgrund der Corona-Pandemie können Kinder in diesem Jahr nicht zu Hause besucht werden, aber KiKA hat eine Form gefunden, dass sie nicht auf die Mitmach-Aktion verzichten müssen.

Mit "KiKA kommt zu dir!" gibt es auch 2020 wieder die besondere Gelegenheit, KiKA-Stars persönlich kennenzulernen. Mit etwas Glück kommen sie in diesem Jahr per Videochat direkt ins eigene Kinderzimmer. Wer sich schon immer einmal Singa und Juri nach Hause gewünscht hat, kann sich ab Samstag hierfür bewerben.

"Jeden Abend im 'KiKA-Baumhaus' zeigen wir die Kunstwerke der Kinder. Unsere größten Fans dann auch mal persönlich kennenzulernen, ist auch für uns immer wieder ein tolles und berührendes Erlebnis", freut sich Moderatorin Singa. "Dass wir in diesem Jahr eine an die Situation angepasste Form gefunden haben, freut mich wirklich sehr. Wir werden viel Spaß haben und ein paar Überraschungen wird es auch geben!"

Zur Teilnahme muss ein frühlingshaftes Bild gestaltet und bis zum 11. Mai per Post oder Upload auf kika.de (http://www.kika.de) an KiKA gesendet werden. Am 18. Mai werden die zehn Gewinner*innen bekanntgegeben. Eine Auflösung der Mitmach-Aktion gibt es in der "Baumhaus"-Sendung am 3. Juni bei KiKA sowie auf kika.de und kikaninchen.de.