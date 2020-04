Der Kinderkanal ARD/ZDF : KiKA-Koproduktion beim internationalen Columbus Film- und Animations-Festival ausgezeichnet / "Best Animation Short" für "Der verlorene Wunschzettel" (KiKA)

Erfurt (ots) Das Weihnachts-Animationsspecial "Der verlorene Wunschzettel" (KiKA) hat beim 68. internationalen Columbus Film- und Animations-Festival 2020 in Ohio den Wettbewerb "Best Animation Short" gewonnen. Der Kurzfilm erzählt die Geschichte eines kleinen Jungen, der seine Nachbarschaft auf Weihnachten vorbereitet.

Das 26-minütige Special "Der verlorene Wunschzettel" von Dream Logic, Lupusfilm und Universal Pictures ist in Koproduktion mit KiKA entstanden. Inspiriert ist der Film von einem Artikel der Irish Times über einen verlorenen Brief an den Weihnachtsmann aus dem Jahr 1911. In der Originalfassung "The Christmas Letter" erzählt Kate Winslet die Geschichte über den Jungen Henry, der einen ganz besonderen Wunsch an den Weihnachtsmann hat und sein ganzes Dorf festlich dekorieren will. KiKA konnte Iris Berben für die Stimme der Erzählerin gewinnen, der Nachbarin Frau Beese leiht Katharina Thalbach ihre Stimme.