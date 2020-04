MDR Mitteldeutscher Rundfunk : "Kinder des Krieges" - großer Multimedia-Schwerpunkt zum Kriegsende

"Kinder des Krieges" - großer Multimedia-Schwerpunkt zum Kriegsende / ARD/rbb KINDER DES KRIEGES, "Deutschland 1945", am Montag (04.05.20) um 20:15 Uhr im ERSTEN. Im Mai vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Noch leben Angehörige der Generation, die den Krieg miterlebten. Noch leben die letzten Zeitzeugen, die in Bombenkellern saßen, zum Volkssturm eingezogen wurden, mit ihren Eltern vor der näher rückenden Front flohen. Das multimediale ARD-Projekt "Kinder des Krieges" erzählt das Schlüsseljahr 1945 aus der Sicht der Kinder. - Ein amerikanischer Soldat kümmert sich um einen verletzten jugendlichen NS-Soldaten. © rbb/National Archives and Records Administration, College Park, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter rbb-Sendung und bei Nennung "Bild: rbb/National Archives and Records Administration, College Park" (S2+). rbb Presse & Information, Masurenallee 8-14, 14057 Berlin, Tel: 030/97 99 3-12118 oder -12116, pressefoto@rbb-online.de Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7880 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/MDR Mitteldeutscher Rundfunk/rbb/NationalArchives and Record". Foto: MDR Mitteldeutscher Rundfunk/rbb/NationalArchives and Record