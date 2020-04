COMPUTER BILD : Kinospaß oder Flop-Programm? COMPUTER BILD testet TV-Streamingdienste

Hamburg (ots) Während Corona ganze Branchen in die Krise stürzt, verzeichnen TV-Streamingdienste Rekordzahlen. Kein Wunder, denn wer zuhause bleiben muss, greift öfter zur Fernbedienung. Welcher Dienst das beste Angebot bereithält, hat COMPUTER BILD getestet.

Verglichen wurden die Angebote von Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Sky Ticket und Neuling Disney+. Der legt einen ordentlichen Start hin, punktet vor allem mit familienfreundlichen Klassikern sowie Marvel- und Star-Wars-Blockbustern. Neue, exklusive Inhalte sind aber (noch) rar gesät. Die gibt es dafür bei Netflix in Hülle und Fülle, ebenso bei Amazon Prime Video. Wer aktuelle Kinofilme sehen will, wird vor allem bei Sky Ticket fündig. Und was gibt es bei Apple TV+? Der Dienst bietet derzeit nur ein extrem kleines und sehr spezielles Angebot.