Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst : Kommandowechsel im Bundeswehrkrankenhaus Ulm

Ulm (ots) Am 20. April 2020 übergab der Stellvertreter des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, Generalstabsarzt Dr. Stephan Schoeps, die Leitung des Bundeswehrkrankenhauses Ulm von Generalarzt Dr. Hans-Ulrich Holtherm an Oberstarzt Dr. Jörg Ahrens.

Generalarzt Dr. Holtherm hatte erst am 15. Januar 2020 die Leitung des Bundeswehrkrankenhauses Ulm übernommen. Seit Anfang März ist er im Bundesministerium für Gesundheit in Berlin. Der kurzfristige Wechsel fand in Absprache zwischen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn statt. Dort ist er nun mit der Leitung der neu geschaffenen Abteilung "6", Gesundheitsschutz, Gesundheitssicherheit und Nachhaltigkeit betraut.