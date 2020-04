Rheinische Post : Kommentar: Bundesliga hat eine Chance verdient

Düsseldorf (ots) Die Fußball-Bundesliga hat wenig mit Bolzplatz-Romantik zu tun. Die DFL ist ein Zusammenschluss von 36 Klubs, die knallharte wirtschaftliche Interessen verfolgen. Die können sie nur erreichen, wenn der Ball rollt.

Am 9. Mai soll es weitergehen. Dafür hat der Verband mit einem medizinischen Stab ein Konzept erarbeitet. Ausreichend Tests sollen im Kern dafür sorgen, so viel Sicherheit wie möglich zu gewährleisten. Statt Lob bekommen die DFL und die Vereine aber auch viel Missgunst zu spüren, als würden sie jemandem etwas vor der Nase wegschnappen. Dem ist nicht so, wenn man sich die aktuelle Auslastung der Labore ansieht. Es wäre wünschenswert, wenn die Politik gleichermaßen zum Beispiel auch in Altenheimen systematisch testen würde.