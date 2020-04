softgarden : Kostenfreie Jobbörse für systemrelevante Unternehmen / Softwareanbieter softgarden schafft mit Jobs2Live.de eine Jobbörse für Fachkräfte, die gerade dringend gebraucht werden

Berlin (ots) Viele Unternehmen sind mittelbar oder unmittelbar systemrelevant und leisten vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie einen besonderen Beitrag zur Aufrechterhaltung von Gesundheit und Gesellschaft. Die Recruitinglösung softgarden hat mit Jobs2Live.de eine kostenlose Recruitingplattform für diese Unternehmen im deutschsprachigen Raum geschaffen, die sie nutzen können, um möglichst schnell Fachkräfte zu rekrutieren.

Jobs2Live.de sorgt vor allem für Schnelligkeit in der Aufgabe, Kandidaten mit systemrelevanten Arbeitgebern zusammenzubringen. "Mit der von uns entwickelten Technologie und dank unserer jahrelang gewachsenen Kundenbeziehungen konnten wir schnell eine temporäre Jobboard-Lösung auf die Beine stellen und einen Beitrag zur Fachkräftesicherung in systemrelevanten Unternehmen leisten", sagt softgarden CEO Mathias Heese. Die neue Jobbörse wird Fachkräften eine besonders unkomplizierte Bewerbung ermöglichen - ohne aufwändige Formulare und mit Verwandlung des Lebenslaufs in strukturierte Datensätze per CV-Parsing.