Krane Funds Advisors, LLC : KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS ETF (Ticker: KESG) wird an der Londoner Börse lanciert

KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS ETF (Ticker: KESG) wird an der Londoner Börse lanciert

London (ots/PRNewswire) Krane Funds Advisors, LLC, ("KraneShares (https://c212.net/c/link/?

t=0&l=de&o=2710292-1&h=3189524403&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710292-1%26h%3D2717940263%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feurope.kraneshares.com%252F%26a%3D KraneShares &a= KraneShares )"), ein globaler Vermögensverwalter, der für seine börsengehandelten Fonds (Exchange-traded Funds, ETFs) mit dem Schwerpunkt China und innovative Investitionsstrategien in China bekannt ist, gab heute die Einführung des KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS ETF (Ticker: KESG) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2710292-1&h=3248802313&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710292-1%26h%3D2722731690%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kraneshares.eu%252Fkesg%26a%3D KraneShares %2BMSCI%2BChina%2BESG%2BLeaders%2BUCITS%2BETF%2B(Ticker%253A%2BKESG)&a= KraneShares +MSCI+China+ESG+Leaders+UCITS+ETF+(Ticker%3A+KESG)) an der Londoner Börse (London Stock Exchange) bekannt.

KESG bildet den MSCI China ESG Leaders 10/40 Index ab, einen nach Kapitalisierung gewichteten Index, der ein Engagement in Unternehmen ermöglicht, die eine im Vergleich zu ihren Branchenkollegen hohe Bewertung für Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte vorweisen können. Der Index besteht aus großen und mittelgroßen Unternehmen mit Sitz in China. KESGs Indexprovider MSCI ist die Nummer eins der Anbieter von Indizes in den Bereichen ESG, Socially Responsible Investment (SRI) und Corporate Governance, basierend auf einer Umfrage bei globalen Institutionen.1