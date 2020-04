Piratenpartei Deutschland : Landtagswahlrecht und Corona: Kleinparteien nicht von Demokratie ausschließen

Berlin (ots) Im Frühjahr 2021 finden in Baden-Württemberg Landtagswahlen statt. Schon jetzt müssen Parteien sich darauf vorbereiten und z. B. Kandidaten aufstellen. Wegen der Corona-Pandemie ist dies aktuell nicht möglich - ein Problem vor allem für kleine Parteien, die aktuell mit der Sammlung von über 10.000 Unterschriften beginnen müssten.

Der Landesverband Rheinland-Pfalz der Piratenpartei steht vor derselben Problematik und hat in einem offenen Brief an die Landesregierung ähnliche Vorschläge unterbreitet. [1] Das Ministerium für Inneres des Landes Nordrhein-Westfalen informiert, dass es sowohl den verkürzten zeitlichen Rahmen für Aufstellungsversammlungen als auch das Sammeln der Unterstützungsunterschriften für zumutbar hält. [2]