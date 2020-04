SWR - Südwestrundfunk : Leben nach Corona: Wie immun sind Genesene wirklich? / "Zur Sache Rheinland-Pfalz! Extra" am Donnerstag, 23. April 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Leben nach Corona: Wie immun sind Genesene wirklich? / "Zur Sache Rheinland-Pfalz! Extra" am Donnerstag, 23. April 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Mainz (ots) Ob man nach Abklingen der Krankheit wirklich immun ist, diese Frage stellt das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz! Extra" am Donnerstag, 23. April 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Tausende Menschen in Rheinland-Pfalz haben mittlerweile eine Corona-Infektion überstanden. Die Sorge aber bleibt, ob sie sich nicht erneut infizieren können. Wie immun sind sie wirklich gegen das Virus? Die Unsicherheit belastet auch die Arbeitgeber*innen, besonders in sensiblen Arbeitsstätten wie in Pflegeheimen. Können Antikörpertests Gewissheit bringen? Die "Zur Sache"-Reporter Kai Diezemann und Holger Schäfer haben mit Betroffenen und Expert*innen im Land gesprochen.