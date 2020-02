Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH : Leistungsvergleich: Finanztip nimmt Krankenkassen unter die Lupe

Berlin (ots) Zu Jahresbeginn stellen sich viele Krankenkassen traditionell neu auf, sie verändern etwa das Leistungsspektrum oder die Höhe des Zusatzbeitrags. Wer dann mit seiner Kasse unzufrieden ist, kann unproblematisch wechseln.

Die allermeisten Leistungen von Krankenkassen sind gleich. Unterschiede gibt es bei Zusatzleistungen, Service und Preis. "Einige Kassen bieten Reiseimpfungen an oder bezahlen die professionelle Zahnreinigung", erklärt Julia Rieder, Versicherungsredakteurin bei Finanztip. "Wem bestimmte Leistungen wichtig sind, der kann durch die Wahl der richtigen Kasse schnell hundert Euro und mehr sparen." Im aktuellen Finanztip-Vergleich boten die IKK Classic und die HEK das beste Gesamtpaket an Zusatzleistungen unter 17 bundeweit tätigen Krankenkassen mit einem breiten Leistungsspektrum.

Neben den bundesweiten Krankenkassen gibt es auch Anbieter, die nur regional begrenzt aktiv sind, etwa die AOKs oder BKKs. "Wer gesetzlich versichert ist, darf in jede Kasse eintreten, die in dem Bundesland aktiv ist, in dem derjenige entweder wohnt oder arbeitet", erklärt Rieder. Unter diesen Krankenkassen kann es durchaus Anbieter geben, die mit den Finanztip-Empfehlungen mithalten können. "Es kann sich also lohnen, auch die Leistungen der jeweiligen Krankenkassen vor Ort nochmals zu prüfen."