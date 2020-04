Back Market : Life Hacks gegen Corona: So reinigt man Smartphone und Computer richtig

Hamburg (ots) Welcher Alltagsgegenstand ist der schmutzigste? Das Rennen um Platz eins macht nicht etwa die Klobrille oder die Fußmatte, sondern die Computertastatur. Laut einer Studie der University of Arizona beherbergt eine Tastatur 400-mal mehr Bakterien als eine Toilette.

Back Market (http://www.backmarket.de/) , Europas führende Online-Plattform für wiederaufbereitete Elektronikgeräte, hat jahrelange Erfahrung in der Reinigung von Tech-Geräten. Die Experten des Second-Hand-Marktplatzes haben Tipps zusammengestellt, wie man dabei am cleversten vorgeht.

"Bei der Wiederaufbereitung von Smartphones, Laptops & Co. haben unsere Partnerwerkstätten täglich mit Hunderten von Elektronikgeräten zu tun. Durch ein paar einfache Kniffs kann aber auch jeder Einzelne schon dafür sorgen, dass seine Geräte sauber bleiben. Damit beherbergen sie weniger Bakterien und halten länger - das kommt zugleich unserem Klima zugute", so Thibaud Hug de Larauze, CEO und Co-Gründer von Back Market.

Die meisten Bakterien leben im und am menschlichen Körper: auf der Haut, im Mund und in der Nase. Und insbesondere von den Händen gelangen sie auf die Tastatur oder das Smartphone. Daher ist es wichtig, sich 20 Sekunden lang gründlich die Hände zu waschen, bevor man an die Tastatur geht. Und ganz wichtig: Kein Essen am Computer. Ein großer Teil der Bakterien ist zwar ungefährlich. Aber es lohnt sich trotzdem, ein paar einfache Schritte zu unternehmen, um diese zu meiden. Besonders dann, wenn man sich einen Computer mit anderen Menschen teilt.