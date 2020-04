ZDF : Lockerungen mit Maske: "ZDF.reportage" über die Coronawoche

Mainz (ots) Maske auf und Abstand halten: Dieses Pflichtprogramm ermöglicht, in kleinen Läden wieder shoppen zu gehen. Wie gut können die Deutschen mit der geforderten Balance aus Freiheit und Verantwortung umgehen?

Martin Stolz, Inhaber von 33 Kaufhäusern in Norddeutschland, kann einen Teil seiner Läden in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wieder öffnen, einige sind jedoch größer als 800 Quadratmeter und bleiben geschlossen. "Die 800-Quadratmeter-Regelung kann ich nicht nachvollziehen. Das ist willkürlich und ungerecht", sagt Stolz und fürchtet, dass der Mittelstand in dieser Krisenzeit vergessen werde. Ähnlich empfindet das auch Oliver Schmidt, Hoteldirektor des Fünf-Sterne-Hotels "The Grand" auf dem Darß in Mecklenburg-Vorpommern, der gehofft hatte, dass die Lockerungen auch für die Hotellerie gelten.