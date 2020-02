Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) : Lompscher hat Plan B für mögliches Scheitern des Berliner Mietendeckels vor Gericht

Berlin (ots) Berlins Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lompscher, hat bereits einen Plan B für den Fall, dass Gerichte den umstrittenen Mietendeckel zu Fall bringen.

Wenn Gerichte urteilten, dass das Land Berlin gar nicht die Kompetenz gehabt habe, einen Mietendeckel zu etablieren, dann müsse man auf den Bund einwirken. "Wenn das, was wir hier vorhaben, nämlich die Mietentwicklung so zu begrenzen, dass es mit Durchschnittseinkommen tragbar bleibt, auf Landesebene nicht regelbar ist, dann muss der Bund ran", erklärte Lompscher in der rbb-Fernsehsendung "hard Talk aus Berlin". Sollte das Land Berlin die Kompetenz für derart weitreichende Maßnahmen wie einen Mietendeckel zugesprochen bekommen, aber von Gerichten zu Nachbesserungen am Gesetz aufgefordert werden, dann "werden wir natürlich das nach den Hinweisen des Verfassungsgerichts entsprechend überarbeiten", so Lompscher.