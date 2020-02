Love Home Swap; RCI : Love Home Swap ernennt Célia Pronto zur neuen Geschäftsführerin

London (ots/PRNewswire) Führungskraft der Gastgewerbeindustrie tritt Unternehmen zur Wachstumsförderung eines gehobenen Häusertausch-Netzwerks bei

Pronto tritt Love Home Swap von der Casual Dining Group bei, wo sie als leitender Customer und Digital Officer des Unternehmens über 250 Restaurantstandorte in Großbritannien beaufsichtigte. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Blue-Chip-Unternehmen und Start-Ups in der Reise-, Gastgewerbe-, Einzelhandels-, Technologie- und E-Kommerzbranche. Pronto ist auf die Entwicklung digitaler Innovation sowie Wachstumsstrategien für Verbraucher- und Multichannelunternehmen spezialisiert.

"Célia tritt Love Home Swap zu einem idealen Zeitpunkt bei, da das Unternehmen gerade dabei ist, sich von der Start-Up-Phase hin zu beschleunigtem Wachstum zu bewegen", so Olivier Chavy, Präsident von RCI . "Der Home-Sharing-Markt nimmt an Beliebtheit zu und wir befinden uns in einer großartigen Position, Reisende von den gehobenen Unterkunftsangeboten profitieren zu lassen, die von Love Home Swap -Mitgliedern rund um den Globus in Anspruch genommen werden."

Pronto, mosambikische Staatsbürgerin, verfügt über einen MBA der University of Hull in Großbritannien sowie einen Bachelor of Commerce der University of Natal (Durban) in Südafrika. Sie spricht vier Sprachen und ist in mehreren Vorständen als nicht-exekutives Mitglied tätig.