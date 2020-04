ARD Das Erste : "maischberger. die woche" am Mittwoch, 22. April 2020, um 23:00 Uhr (im Anschluss an die "tagesthemen")

"maischberger. die woche" am Mittwoch, 22. April 2020, um 23:00 Uhr (im Anschluss an die "tagesthemen")

München (ots) Deutschland diskutiert über Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Viele Bürger wünschen sich eine schnelle Rückkehr zur Normalität. Dagegen steht der Rat von Experten, weiter vorsichtig zu bleiben. Bund und Länder folgen weitestgehend dieser Linie - zu Recht?

Österreich hat bereits eine Woche früher die Geschäfte geöffnet, allerdings verbunden mit einer Mundschutzpflicht in vielen Bereichen des Lebens. Was können wir von den Nachbarn lernen? Und wie schwierig ist es, sich auf einen einheitlichen europäischen Weg im Kampf gegen das Corona-Virus zu verständigen? Fragen an den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz.