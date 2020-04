Neue Osnabrücker Zeitung : Michelle Müntefering: Nach der Krise wird es ein Plus und kein Weniger an Kultur geben

Michelle Müntefering: Nach der Krise wird es ein Plus und kein Weniger an Kultur geben

Osnabrück (ots) Michelle Müntefering: Nach der Krise wird es ein Plus und kein Weniger an Kultur geben

Osnabrück. Kultur ist gerade in den Zeiten der Corona-Krise besonders wichtig. Das sagt Michelle Müntefering (SPD), Staatsministerin für Auswärtige Kulturpolitik im Auswärtigen Amt. "Ich bin überzeugt davon, dass vieles von dem, was jetzt entwickelt wird, auch nach der Corona-Krise Bestand haben wird. Wir erschließen uns gerade neue Räume. Nach der Krise wird es ein Plus und kein Weniger an Kultur geben", sagte die Staatsministerin im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ).