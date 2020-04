Mitteldeutsche Zeitung : Mitteldeutsche Zeitung zum Corona-Paket

Halle (ots) Das große Ganze gelte es im Blick zu halten, heißt es in der Koalition gerne. Genau dieses große Ganze ist derzeit kaum zu erkennen. Zum großen Ganzen gehört eben auch, nicht liegen zu lassen, was bereits vereinbart ist: Aber die Union sägt wieder an der Grundrente - ausgerechnet an einer Leistung für jene, denen nun gerade so viel applaudiert wird.

Das gehört zu den Peinlichkeiten der Krisenbewältigung, genauso wie der Streit darüber, wer denn die Corona-Sonderprämien für Pflegepersonal zahlen soll. Es hätte der Großen Koalition gut angestanden, sich damit zu beschäftigen.

