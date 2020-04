Debeka Versicherungsgruppe : n-tv: Deutschlands beste Versicherungen - Debeka erneut Gesamtsieger in der privaten Krankenversicherung (Vollversicherung)

Koblenz (ots) n-tv: Deutschlands beste Versicherungen - Debeka erneut Gesamtsieger in der privaten Krankenversicherung (Vollversicherung)

"Von A wie Absicherung bis Z wie Zusatzversicherungen: Der Wunsch nach Risikoschutz und Vorsorge ist auch oder gerade in diesen unsicheren Zeiten sehr präsent. Eine Entscheidungshilfe für den Verbraucher stellt der alljährlich vergebene Award Deutschlands Beste Versicherungen dar", erklärte jetzt der Nachrichtensender n-tv. In der Rubrik der privaten Vollversicherung konnte die Debeka Krankenversicherung erneut punkten und geht auch im Jahr 2020 als Gesamtsieger aus den Analysen der Experten hervor. Die Debeka ist mit 2,4 Millionen vollversicherten Personen Marktführer in der privaten Krankenversicherung. Mehr als jeder vierte Privatpatient in Deutschland ist Debeka-Mitglied.