SWR - Südwestrundfunk : "Nachtcafé: Vom Glauben an sich selbst"

Baden-Baden (ots) Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Jens Neutag, der sich von einer christlich-fundamentalistischen Gemeinschaft löste / Freitag, 7.2.2020, 22 Uhr, SWR Fernsehen

Ob berufliche Ziele, gute Vorsätze oder Visionen - nicht immer sind alle Menschen im persönlichen Umfeld ebenso Feuer und Flamme für die eigenen Ideen wie erhofft. Wie gelingt es trotzdem, zielstrebig seinen Weg zu gehen und auch ohne Rückhalt an sich selbst zu glauben? Wenn die eigene Familie nicht an die Träume, das Talent oder den Erfolg glaubt, wiegt dies für Betroffene besonders schwer. Dann gilt es, sich mit Ehrgeiz und Willenskraft den Respekt und den eigenen Weg hart zu erarbeiten. Auch Menschen mit Handicap sind häufig mit Vorurteilen konfrontiert - daher muss es ihnen gelingen, sich weder von ihrem Handicap noch vom Urteil anderer Menschen aufhalten zu lassen. Kann ein vermeintlicher Makel dann sogar zum Erfolgsfaktor werden? Wie geht man damit um, unterschätzt zu werden? Was braucht es, um den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Vom Glauben an sich selbst" am Freitag, 7. Februar, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.