DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG : Neuanfang nach Corona: Kreislaufwirtschaft für Kunststoff jetzt! / Chancen beim wirtschaftlichen Wiederaufbau nutzen / Mehr Unabhängigkeit für Europa bei Rohstoffbeschaffung

Köln (ots) Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft dürfen nicht wegen der aktuellen Corona-Krise hintangestellt werden. Darauf hat Michael Wiener, CEO Der Grüne Punkt, noch einmal hingewiesen: "Damit würden wir auch die wirtschaftlichen Chancen liegenlassen, die eine Kreislaufwirtschaft bietet.

- Kunststoffteilchen sind inzwischen überall in der Natur und in allen Organismen anzutreffen mit der Gefahr, sich in der Nahrungskette anzureichern. - Die lineare Wirtschaft für Kunststoff führt zu immer größerem Ressourcenverbrauch, weil der Bedarf ansteigt. - Sie ist nicht vereinbar mit globalen Nachhaltigkeitszielen wie verantwortungsvoller Produktion und verantwortungsvollem Konsum und dem Klimaschutz. - Niedrige Recyclingquoten und große Leckagen von Kunststoffabfall in die Umwelt widersprechen internationaler Gesetzgebung zur Behandlung von Abfall und zum Schutz der Meere. - Exporte von Kunststoffabfall aus reichen Ländern in ärmere Länder führen dort zu großer Umweltbelastung und beeinträchtigen die Gesundheit der Bevölkerung. "Die EASAC-Wissenschaftler machen klar, dass all diese Probleme nur mit einer funktionierenden, mit einer echten Kreislaufwirtschaft für Kunststoff zu lösen sind", so Wiener. "Das ist keine Aufgabe, die wir mal eben auf die lange Bank schieben können, weil es uns gerade nicht passt." Jahr für Jahr gelangen Schätzungen zufolge weltweit zehn Millionen Tonnen Kunststoffabfälle in die Meere. Andererseits beträgt der Anteil von Rezyklaten, also von recyceltem Kunststoff, an der europäischen Kunststoffproduktion gerade einmal sechs Prozent. "Wir setzen unter Freisetzung großer Mengen an Klimagasen für die Erzeugung von Kunststoffen in Europa steigende Mengen an Erdöl ein, anstatt gebrauchten Kunststoff als das einzusetzen, was er ist: eine gewaltige Rohstoffquelle", kritisiert Wiener.