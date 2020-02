Sky Deutschland : Neue Sky Original Produktion: Sky Deutschland und Flare Film produzieren Dramaserie

Unterföhring (ots) - Achtteilige Dramaserie nach dem Roman "Bestattung eines Hundes" von Thomas Pletzinger - Regisseure: David Dietl und Barbara Albert - Autoren: Hanno Hackfort, Bob Konrad und Thomas Pletzinger - Produziert von Eva Kemme und Martin Heisler für Flare Film, im Auftrag von Sky Deutschland Sky Deutschland gibt ein weiteres Sky Original in Auftrag: Gemeinsam mit Flare Film soll eine achtteilige Dramaserie nach dem von Kritikern gefeierten Roman "Bestattung eines Hundes" von Thomas Pletzinger entstehen.

Barbara Albert und David Dietl: "Einen so sprach- und bildgewaltigen Roman wie 'Bestattung eines Hundes' zu verfilmen erfordert Mut, Lust auf Intensität und das Einlassen auf ungewöhnliche Figuren. Die multiplen Zeit- und Fiktionsebenen kunstvoll miteinander zu verbinden und filmisch umzusetzen, haben uns von Anfang an gereizt. Wir freuen uns auf die spannende Herausforderung, auf drei Kontinenten und in fünf Sprachen zu drehen sowie diese wirklich vielschichtigen und tiefgründigen Figuren gemeinsam mit einem tollen Team an unserer Seite, zum Leben zu erwecken und daraus ein einzigartiges Sky Original zu erschaffen!"

Der Münchner Journalist Daniel Mandelkern reist für ein Interview mit dem gefeierten, deutschen Schriftsteller Dirk Svensson in dessen einsames Anwesen am Luganer See. Sein Aufenthalt soll eigentlich nur wenige Stunden dauern - aber er wird auf fatale Weise in das Leben Svenssons hineingezogen. Er verstrickt sich in eine faszinierende Geschichte von Liebe und Freundschaft: Ein Liebesdreieck das in Südamerika entstand, in Finnland perfekt funktionierte, in New York zerbrach und schließlich mit einem dramatischen Todesfall endet. War es ein Unfall? War es Mord? Ein dunkles Geheimnis liegt über dem See, und Daniel Mandelkerns Fragen brechen das Schweigen.