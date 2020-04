neues deutschland : neues deutschland: Berlins radikale Linke bereitet sich auf Massenaktionen zum 1. Mai vor

Berlin (ots) Berlins radikale Linke will sich von den aufgrund der Coronakrise erlassenen Versammlungsbeschränkungen nicht einschüchtern lassen und bereitet sich auf Massenaktionen zum diesjährigen 1. Mai vor. Wie ein Mitglied der Gruppe "Radikale Linke Berlin" der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe) sagte, seien Demonstrationen zwar "eher unwahrscheinlich", aber "mit Masse wird es irgendwas sein".

Weiter teilte die "Radikale Linke Berlin" im Interview mit "neues deutschland" mit, dass es den Aufruf gibt, "dezentral, also in den Kiezen, Aktionen zu machen". Schon in der Walpurgisnacht, der Nacht vor dem 1. Mai, ist demnach im Zusammenhang mit dem Kampf um das anarchaqueerfeministische Hausprojekt Liebig34 "eine Aktion in Friedrichshain" geplant. Zugleich sei man sich der vorhandenen Ängste um die eigene Gesundheit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bewusst. Diese Ängste würden demnach "mitberücksichtigt", indem man versuchen werde, "auf Abstand und alles Weitere" zu achten.