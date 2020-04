Rheinische Post : NRW-Minister Stamp: Kitabetreuung noch vor der Sommerpause

Düsseldorf (ots) Der nordrhein-westfälische Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat Eltern Hoffnung gemacht, dass ihre Kleinkinder bald wieder in der Kita oder Tagespflegen betreut werden können. Der Minister sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch): "Wir streben an, unter entsprechenden hygienischen Voraussetzungen die frühkindliche Bildung vor der Sommerpause für die Kinder in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen." Die Chance auf frühkindliche Bildung und soziale Kontakte sei für die Jüngsten von elementarer Bedeutung.

"Wir möchten daher in behutsamen Stufen weitere Öffnungen in der Kindertagesbetreuung erreichen", sagte Stamp.

