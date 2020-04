EUROSTAT : Öffentliches Defizit in der EU und im Euroraum bei jeweils 0,6% des BIP

Luxemburg (ots) Im Jahr 2019 erhöhten sich das öffentliche Defizit und der öffentliche Schuldenstand relativ gesehen sowohl in der Europäischen Union (EU27) als auch im Euroraum (ER19) im Vergleich zu 2018.

Gemessen am BIP stieg das öffentliche Defizit in der EU27 von 0,4% im Jahr 2018 auf 0,6% im Jahr 2019 und im Euroraum von 0,5% auf 0,6%.

Gemessen am BIP verringerte sich der öffentliche Schuldenstand in der EU27 von 79,6% (Ende 2018) auf 77,8% (Ende 2019) und im Euroraum von 85,8% auf 84,1%. In Deutschland ging die Verschuldungsquote von 61,9% auf 59,8% des BIP zurück. Die höchsten Verschuldungsquoten wurden in Griechenland (176,6%), Italien (134,8%), Portugal (117,7%), Belgien (98,6%), Frankreich (98,1%), Spanien und Zypern (je 95,5%) registriert.