Deutsche Bildung AG : Online-Diskussion: ChanceStudium 2020 - Coronakrise und Chancengerechtigkeit

Frankfurt (ots) Menschen mit nicht-akademischer Herkunft studieren seltener. Und wenn, dann brechen sie das Studium häufiger ab, trotz guter Voraussetzungen. Die Coronakrise trifft Studentinnen und Studenten mit dieser sozialen Herkunft besonders, da viele von ihnen nicht wissen, wie sie sich das kommende Semester finanzieren sollen.

Nehmen wir das zu tatenlos hin? Was sind die Ursachen, welche Lösungen gibt es, wer fühlt sich überhaupt verantwortlich? Die auf Studienfinanzierung spezialisierte Deutsche Bildung lädt zu einer brisanten Online-Diskussion ein mit Katja Urbatsch, Gründerin von Arbeiterkind, Kristina Lunz, Deutschlanddirektorin des Centre for Feminist Foreign Policy, Christian Lüpke, Masterstudent an der University of Kent und Anja Hofmann, Vorstandsmitglied der Deutschen Bildung.