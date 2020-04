Onpulson.de GbR : Online-Test ermittelt die passende KfW-Coronahilfe für Unternehmen

Kassel (ots) Mit einem kostenlosen Online-Test können Unternehmen in fünf einfachen Schritten ermitteln, welche KfW-Kredite ihnen im Rahmen der Corona-Soforthilfen zustehen. Die Auswertung erfolgt dabei direkt und vollständig anonym.

Das Corona-Virus bringt viele Unternehmen an den Rand ihrer finanziellen Belastbarkeit. Um eine Insolvenz zu vermeiden, bietet die KfW Hilfskredite an. Mit einem kostenlosen Online-Schnelltest, den das Business-Magazin onpulson.de entwickelt hat, erfahren Unternehmen, ob sie Anspruch auf einen Hilfskredit der KfW haben und welcher für sie in Frage kommt.