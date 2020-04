Foretellix : OpenSCENARIO-2.0-Konzepte von ASAM wurden unter Verwendung von Foretellix M-SDL demonstriert

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) M-SDL wurde im Konzeptdokument OpenSCENARIO 2.0 für alle Beispiele einer domänenspezifischen Szenariobeschreibungssprache verwendet, die für die ADAS- und AV-Verifizierung und -Validierung entscheidend sind.

Foretellix (http://www.foretellix.com/), ein in Israel ansässiges Start-up mit der Mission, die messbare Sicherheit von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Fahrzeugen (AVs) zu ermöglichen, gab heute bekannt, dass seine Sprachkonzepte Open M-SDL in dem kürzlich von der Association for Standardization of Automation and Measuring Systems (ASAM, www.asam.net (http://www.asam.net/)) veröffentlichten Konzeptdokument ASAM OpenSCENARIO 2.0 enthalten sind. Die ASAM-Mitgliedschaft besteht aus rund 300 Mitgliedsorganisationen weltweit. Zu diesen Mitgliedsorganisationen gehören Automobil-Originalausstatter, Zulieferer, Werkzeuganbieter, Engineering-Dienstleister und Forschungsinstitute.