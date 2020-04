NDR / Das Erste : Pathologen liefern wichtige Erkenntnisse zu verstorbenen Covid-19 Patienten

Hamburg (ots) In Deutschland und der Schweiz liegen erste detaillierte Ergebnisse von Obduktionen an Covid-19 gestorbener Patienten vor. Sie stammen zum Beispiel vom Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel. Sein schriftlicher Bericht von vergangener Woche zu 65 Fällen liegt NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" vor.

Am Unispital in Basel wurden nach Informationen von NDR, WDR und SZ bisher 20 Corona-Verstorbene obduziert, die größte Zahl in der Schweiz. Der Leiter der Autopsie, Alexandar Tzankov, sagte: "Die wenigsten Patienten hatten eine Lungenentzündung, sondern das, was wir unter dem Mikroskop gesehen haben, war eine schwere Störung der Mikrozirkulation der Lunge." Das heißt, der Prozess des Sauerstoffaustauschs funktioniert nicht mehr. "Man kann dem Patienten so viel Sauerstoff geben, wie man will, der wird dann einfach nicht mehr weiter transportiert", sagt Tzankov im Gespräch. Das erkläre auch, warum sich die Intensivmediziner so schwer täten bei der Beatmung.