Frankfurter Rundschau : Pressestimme zu möglichem Schuboykott

Frankfurt (ots) Die Frankfurter Rundschau schreibt zu Drohungen mit einem Schulboykott:

Schüler machen sich Sorgen, sich selbst zu infizieren und dann auch ihre Eltern anzustecken. Die sanitären Einrichtungen in Schulen sind oft in einem jämmerlichen Zustand. Das ist in normalen Zeiten eklig, in Pandemiezeiten ist es sträflich.