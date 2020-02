Kindernothilfe e.V. : Red Hand Day 2020: Gegen den Missbrauch von Mädchen als Kindersoldatinnen

Duisburg (ots) Einladung zur Pressekonferenz

am 12. Februar erinnert der Internationale Tag gegen den Einsatz von Kindersoldat*innen (Red Hand Day) an das Schicksal von rund 250.000 Minderjährigen, die weltweit in Kriegen und bewaffneten Konflikten zwangsrekrutiert und zum Kämpfen gezwungen werden. In diesem Jahr richtet das Bündnis Kindersoldaten den Blick auf den bislang weitgehend unbeachteten Missbrauch von Mädchen als Soldatinnen. Das Bündnis wird Daten und Fakten zum Einsatz dieser besonders verletzlichen Gruppe und Forderungen an die Politik präsentieren.