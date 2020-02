WestLotto : Rekordsumme in Nordrhein-Westfalen 90-facher Millionär kommt aus dem Münsterland

Der Eurojackpot von 90 Millionen geht nach Nordrhein-Westfalen. Ein WestLotto-Spieler aus dem Münsterland hat einen Rekordgewinn erzielt. Bei der Ziehung am Freitagabend (7. Februar) im finnischen Helsinki wurden zusätzlich noch 14 weitere Millionäre ermittelt. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/62773 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/WestLotto/Detlev Schlag". Foto: (c) WestLotto/Detlev Schlag

Münster (ots) Der erste Gewinner des Eurojackpot im Jahr 2020 kommt aus Nordrhein-Westfalen. Ein WestLotto-Spieler aus dem Münsterland kann einen Rekordgewinn von 90 Millionen Euro erzielen. Bei der Ziehung am Freitagabend (7.

Um den Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro ging es und die Gewinnzahlen 7, 16, 22, 36 und 44 sowie die beiden Eurozahlen 3 und 4 brachten die Entscheidung. In der achten Ziehung der laufenden Jackpotperiode konnte ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen als Einziger den ersten Gewinnrang treffen. Seine Glückszahlen hatte der neue 90-fache Multi-Millionär in einer WestLotto-Annahmestelle im Münsterland abgegeben.

Mit dem Spieleinsatz von 18,50 Euro - dies entspricht einem Eurojackpot-Spielschein mit 9 Tippreihen - wird der Glückspilz zum neuen Rekordgewinner in Nordrhein-Westfalen. Gleichzeitig ist es die Einstellung des bisherigen höchsten deutschen Lotteriegewinns aus dem Jahr 2016. Damals ging die maximal mögliche Gewinnsumme bei der Lotterie Eurojackpot nach Baden-Württemberg, in den Schwarzwald. Der bisher höchste Lotteriegewinn in Nordrhein-Westfalen stammt ebenfalls aus dem Jahr 2016. Am 25. März wurden 76,8 Millionen Euro im Rheinland gewonnen.