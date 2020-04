RTLZWEI : RTLZWEI erzielt starke Quote mit "Prominent und obdachlos" und Jahresbestwert mit "Berlin - Tag und Nacht"

"Prominent und obdachlos". Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6605 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/RTLZWEI". Foto: RTLZWEI

München (ots) - Um 20:15 Uhr: "Prominent und obdachlos - Gosse statt Glamour" mit 7,2 % MA (14-49 Jahre) und 12,4 % MA (14-29 Jahre) zur Prime Time - Vorabend überzeugt mit den Daily-Soaps: Jahresbestwert für "Berlin - Tag und Nacht" - RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,8 % RTLZWEI erreichte am gestrigen Montag zur besten Sendezeit sehr gute Werte: Das TV-Sozialexperiment "Prominent und obdachlos - Gosse statt Glamour" erzielte ab 20:15 Uhr 7,2 % MA in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen. Auch beim jungen Publikum (14-29 Jahre) kam das Format mit 12,4 % MA gut an, bis zu 1,12 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten die von der der Good Times Fernsehproduktions GmbH produzierte Pilotfolge mit Elena Miras, Christian Lohse und Jens Hilbert.

oben, v.l.n.r.: Leonie, Bo, Diego, Tom, Lea, Patrick, Sophia, Jan, Charlie, Mel, Marc, Jule, unten v.l.n.r.: Freddy, Kevin, Olli. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6605 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/RTLZWEI/PER FLORIAN APPELGREN". Foto: RTLZWEI/PER FLORIAN APPELGREN

Am Vorabend erfolgreich: Die Daily-Soap "Köln 50667" mit 7,2 % MA (14-49 Jahre) und 13,4 % MA (14-29 Jahre). Ebenso punktete das Format aus der Hauptstadt: "Berlin - Tag und Nacht" schlug mit 8,1 % MA in der werberelevanten Zielgruppe zu Buche und erreichte mit 15,6 % MA in der jungen Zielgruppe sogar seinen Jahresbestwert.

BTN Gruppe. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6605 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/RTLZWEI/Niklas Niessner". Foto: RTLZWEI/Niklas Niessner

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,8 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 20.04.2020, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

