Telonic GmbH : Sicherer WLAN-Betrieb "out of the box" / Telonic TEC für rechtssicheren Aufbau, Service und Betrieb von Drahtlosnetzwerken

Sicherer WLAN-Betrieb "out of the box" / Telonic TEC für rechtssicheren Aufbau, Service und Betrieb von Drahtlosnetzwerken

Köln (ots) Drahtlose Netzwerke sind wichtiger Baustein für die Versorgung mit Internet und IT-Anwendungen in Unternehmen, Institutionen und zahllosen weiteren Verwendungsszenarien. Mit TEC bietet das auf Netzwerke und IT-Security spezialisierte Systemhaus Telonic (http://www.telonic.de/) eine schlüsselfertige Lösung für den sicheren Aufbau, Service und Betrieb eines WLAN.

Angefangen von der Installation der WLAN-Access Points bis zum täglichen Betrieb der Infrastruktur und der Überwachung auf Sicherheitsrisiken übernimmt Telonic den kompletten Service in einem bequemen Mietmodell. Selbst bereits bestehende Netzwerke mit vorhandenen Access Points können problemlos in das neue Serviceangebot integriert werden.

Firmen, Behörden, Schulen und andere Bildungseinrichtungen profitieren von dem Rundum-Sorglos-Paket ebenso wie Seniorenheime oder Krankenhäuser. "Der Betrieb eines sicheren und leistungsfähigen WLAN ist in Unternehmen lebenswichtig für den Betriebsablauf und hält lückenlose Systemkommunikation in jedem Winkel aufrecht. Bei vielen anderen Institutionen wie Hotels oder Kliniken ist das drahtlose Netzwerk oft eine zusätzliche Belastung für die eigene IT, mangelhafte WLAN-Ausleuchtung ist oft die Folge. Das übernehmen wir mit Telonic TEC komplett für unsere Kunden, egal ob geschlossenes Netzwerk im Betrieb mit personalisiertem Zugang oder Gastznetzwerk als Portallösung", sagt Andreas Schlechter, Geschäftsführer von Telonic. TEC steht für Telonic Enterprise Cloud - das Backend der Lösung wird in einem deutschen, hochsicheren Cloud-Rechenzentrum betrieben. Das Tier 3-Data Center ist mit seinem System zum Management der Informationssicherheit gemäß ISO 27001 zertifiziert.