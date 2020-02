Sphera Solutions : Sphera sorgt mit der Expansion des Softwarepakets SpheraCloud ORM für weitere Dynamik

Chicago (ots/PRNewswire) Freigabe von Advanced Risk Assessment, Control of Work und Master Data Management für SpheraCloud löst das Versprechen von

- Advanced Risk Assessment: Dieses neue Produkt in der SpheraCloud hilft Firmen dabei, die Einflüsse der Risiken bei Prozesssicherheit, Qualität, Arbeit, im Internet und außerhalb zu identifizieren, bewerten und kontrollieren. - Control of Work: Control of Work von Sphera ist die erste "Software as a Service"-Lösung in diesem Bereich und nutzt die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Flexibilität der Azure-Cloudplattform von Microsoft. Wer anspruchsvolle Prozesse betreibt, kann jetzt die Visualisierung und Verwaltung abhängiger Risiken in Betrieb und Wartung verbessern. - Master Data Management: Master Data Management von Sphera erweitert den Bereich des cloudbasierten Operational Risk Management und ermöglicht Unternehmen, die Auswirkungen betrieblicher Risiken zu reduzieren, indem gewährleistet wird, dass ein einheitlicher und konsistenter Blick auf entscheidende Daten vorliegt. Durch Integration und zentrale Verwaltung sauberer und verlässlicher Daten mit Spheras Master Data Management haben Manager im gesamten Betrieb die Sicherheit dass sie Zugriff auf eine korrekte Ansicht von Material, Anbietern, Produkten etc. besitzen. Im Lauf der letzten drei Jahre hat Sphera fünf Softwarefirmen erworben, um den Umfang und die Kapazitäten seiner Produkte für die Nutzung in der Cloud und vor Ort schneller auszubauen. Spheras Strategie für Integrated Risk Management 4.0 wurde geschaffen, damit mittlere und große Firmen Barrieren in der Kommunikation über Risiken zwischen Bereichen einreißen und den massiven Input der Daten von Sensoren, dem Internet der Dinge und weiteren Technologien der Industrie 4.0 nutzen können, um Kapazitäten für normative und prognostische Risikobegrenzung zu bieten.