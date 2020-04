Interconsilium GmbH & Co. KG : Spitzenpersonal für Familienunternehmen - Dr. Marc Konieczny findet den passenden Nachfolger

Interconsilium GmbH & Co. KG

Düsseldorf (ots) Familienunternehmen stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Während vielerorts die Suche nach der richtigen Strategie für eine Welt im Wandel andauert, verstärkt die Corona-Pandemie bestehende Trends und den Veränderungsdruck über alle Branchen hinweg.

In dieser Lage ergeben sich völlig neue Anforderungen an das Top-Management: Wer morgen noch zu den Besten gehören will, braucht krisenfeste Spitzenkräfte mit Leadership und digitalem Know-how. Können und Charakter - beides zählt.