IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft : Stärkster Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen - Brossardt: "Schnelligkeit des Einbruchs durch Corona-Krise beispiellos"

München (ots) Das ifo-Geschäftsklima für die bayerische Metall- und Elektro-Industrie ist im März infolge der Corona-Krise eingebrochen. Die Salden der Indizes lagen schon zuvor im negativen Bereich, haben sich im März aber noch einmal deutlich verschlechtert.

Brossardt differenziert: "Besonders negativ fällt das Ergebnis in der Automobil- und Zulieferindustrie aus: Der Lagesaldo liegt hier bei -23,2 und der Erwartungssaldo bei -52,2 Punkten. Kaum besser sieht es im Maschinenbau aus mit einem Lagesaldo von -25,4 Punkten und einem Erwartungssaldo von -39,4 Punkten. Äußerst pessimistisch sind die Erwartungen auch in der Elektronikindustrie, wenngleich die Lagebeurteilung mit -3,4 Punkten weniger drastisch ausfällt. Die Hersteller von Metallerzeugnissen bewerten die aktuelle Lage noch positiv mit +4,8 Punkten. Auch die Erwartungen fallen vergleichsweise moderat mit -13,4 Punkten aus." Die Produktionspläne der bayerischen M+E Unternehmen fielen von +16,5 auf einen Saldo von -17,7 Punkte. Ebenso sind die Exporterwartungen der M+E Unternehmen in Bayern gesunken - von -0,2 auf -28,0 Punkte.