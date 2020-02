Itzehoer Aktien Club GbR : Stoppt den Steuer-Irrsinn / Wie der Finanzminister Anleger schröpft

Itzehoe (ots) Vorsorge für das Alter oder Vermögensaufbau - dafür sparen sie. Doch was Anleger nun erwartet, nennt Jörg Wiechmann einen "echten Steuerhammer". Der Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC) lässt kein gutes Haar am kürzlich verabschiedeten Gesetz zu grenzüberschreitenden Steuergestaltungen.

Noch verrückter wird es für Anleger mit Derivaten wie Optionsscheinen und Hebelzertifikaten. Ab 2021 müssen Gewinne und Verluste in einem neuen Verlusttopf isoliert werden, in dem sie nur bis zu einer Höhe von 10.000 Euro pro Kalenderjahr verrechnet werden dürfen. "Brandgefährlich", warnt Wiechmann. Im Extremfall könne die Steuerbelastung am Jahresende höher ausfallen als das gesamte Depotvolumen zum Jahresanfang - unabhängig davon, ob überhaupt ein Gewinn erzielt wurde.

So ziehe Scholz die steuerlichen Daumenschrauben für Anleger drastisch an, von Entlastungen nehme er sie aber aus. Beispiel: Den Solidaritätszuschlag gebe es unverändert im Rahmen der Abgeltungssteuer, und damit für alle Sparer und Anleger. Dabei habe der Minister doch gesagt, der Soli sei für rund 90 Prozent aller Steuerzahler abgeschafft, wundert sich der IAC-Geschäftsführer.

Froh ist der Geschäftsführer, dass der Aktien Club selbst davon kaum betroffen sei, da der IAC-Club-Fonds weiterhin vom so genannten Fondsprivileg profitiere: Gewinne und Verluste innerhalb des Fonds bleiben unbegrenzt verrechenbar und die Gewinne steuerfrei. "Dennoch halten wir die Scholz-Pläne für wahren Steuer-Irrsinn", so Wiechmann. "In einer Nullzins-Welt sollte die private Vermögensbildung steuerlich gefördert werden, anstatt Anlegern mit völlig irrigen Steuergesetzen auch noch an die Substanz ihres sauer Ersparten zu gehen." Deshalb ruft er auf zur Beteiligung an einer Petition der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW): https://www.dsw-info.de/steuerirrsinn/