cheapenergy24 : Stromanbieter: Rekordpreise trotz niedriger Einkaufspreise - so entkommen Kunden der Strompreisfalle

Stromanbieter: Rekordpreise trotz niedriger Einkaufspreise - so entkommen Kunden der Strompreisfalle

Augsburg (ots) Es könnte eine schöne Meldung sein: Die Einkaufspreise für Strom und Gas sind aktuell sehr niedrig. Die Stromanbieter könnten dies also an ihre Kunden weitergeben. Hier hört das Schöne aber schon auf: Denn trotz deutlich gesunkener Einkaufspreise erhöhen die Strom- und Gasanbieter kräftig ihre Preise, viele erneut zum 1. Mai.

Wer nicht wechselt, ist der Dumme, weiß Benjamin Reichenbach, Gründer von cheapenergy24, einem automatischen Stromwechsel-Service: "Die sinkenden Einkaufspreise kommen wie so oft nur bei Neukunden an, wohingegen Bestandskunden zusätzlich zur Kasse gebeten werden. Anstatt allen Kunden faire Preise zu bieten, werden Stammkunden immer mehr belastet, während Neukunden großzügige Angebote erhalten." Wegen dieses Missstands hat Reichenbach mit seinem Partner Tilo Vieten bereits Ende 2015 den Wechsel-Service gegründet. Mit Erfolg: Tausende Kunden bekommen durch das Duo jedes Jahr einen automatischen Strom- oder Gaswechsel und sparen so jedes Jahr Hunderte Euro.