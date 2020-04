Stryker : Stryker führt Emergency Relief Bed(TM) ein - ein in begrenzter Stückzahl verfügbares medizinisches Bett für dringendste Anforderungen in der Pandemie

Stryker führt Emergency Relief Bed(TM) ein - ein in begrenzter Stückzahl verfügbares medizinisches Bett für dringendste Anforderungen in der Pandemie

Kalamazoo, Michigan, Usa (ots/PRNewswire) Stryker, eines der weltweit führenden Unternehmen für Medizintechnologie, hat bekantgegeben, dass es ein kostengünstiges, in begrenzter Stückzahl verfügbares Notfallbett entwickelt hat, um medizinisches Personal in der COVID-19-Pandemie rasch mit einer effizienten Lösung zu unterstützen.

"Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch, und COVID-19 hat daran nichts geändert. Das Virus hat unser Unternehmensziel, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, nur noch verstärkt. Unser Fokus liegt darauf, die Bedarfsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen, damit diese sich in diesem Moment voll auf die Patienten konzentrieren können. Daher haben wir in sehr kurzer Zeit unser Emergency Relief Bed entwickelt, das Rettungskräften und Krankenpflegern helfen wird, Patienten in dieser kritischen Zeit effizient zu bewegen und zu positionieren", so Brad Saar, President von Strykers "Medical"-Geschäftsbereich.