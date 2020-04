SWR - Südwestrundfunk : SWR Jazzpreis 2020 geht an Daniel Erdmann

SÜDWESTRUNDFUNK SWR-Jazzpreiz 2020 Der in Reims lebende Tenorsaxofonist Daniel Erdmann erhält den SWR-Jazzpreis 2020. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wird je zur Hälfte vom Land Rheinland-Pfalz und dem Südwestrundfunk (SWR) gestiftet. Er wird am Mittwoch, 28. Oktober 2020 beim Internationalen Festival ,,Enjoy Jazz" im Kulturzentrum ,,dasHaus" in Ludwigshafen überreicht. Im Preisträgerkonzert wird sich Daniel Erdmann mit dem Trio ,,Velvet Revolution" und im Duo mit der Pianistin Aki Takase vorstellen. Tenorsaxofonist Daniel Erdmann © SWR/Dirk Bleicher, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung bei Nennung "Bild: SWR/Dirk Bleicher" (S2). SWR Presse/Bildkommunikation, Baden-Baden, Tel: 07221/929-26868, foto@swr.de Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7169 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/SWR - Südwestrundfunk". Foto: SWR/Dirk Bleicher/SWR - Südwestrundfunk

Verleihung beim Festival "Enjoy Jazz" Der in Reims lebende und in Wolfsburg geborene Tenorsaxofonist Daniel Erdmann (46) erhält den SWR Jazzpreis 2020. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert wird je zur Hälfte vom Land Rheinland-Pfalz und dem Südwestrundfunk (SWR) gestiftet. Beim Internationalen Festival "Enjoy Jazz" am Mittwoch, 28. Oktober 2020, wird ihm der Preis im Kulturzentrum "dasHaus" in Ludwigshafen überreicht. Im Preisträgerkonzert am gleichen Tag stellt sich Daniel Erdmann mit dem Trio "Velvet Revolution" und im Duo mit der Pianistin Aki Takase vor.