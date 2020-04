TeamDrive Systems GmbH : TeamDrive verzehnfacht Kapazität für Home Office

Hamburg (ots) Unter www.teamdrive.com (http://www.teamdrive.com) lassen sich binnen Minuten sichere Team-Laufwerke einrichten

Mit TeamDrive lassen sich ad-hoc virtuelle Team-Laufwerke einrichten, die allen gesetzlichen Anforderungen an Datenschutz und revisionssichere Datenhaltung genügen. Alle Dokumente werden dazu verschlüsselt in der Cloud abgelegt, so dass der sichere Zugang vom Home Office aus gewährleistet ist. "Die Mitarbeitenden können von zu Hause aus arbeiten, ohne dass die Firmen Kompromisse beim Datenschutz oder bei der Datensicherheit eingehen müssen", erklärt TeamDrive-Geschäftsführer Detlef Schmuck, warum sein Service in der aktuellen Lage so gefragt ist.