SAT.1 : The Final Match! Welches Talent gewinnt "The Voice Kids" 2020? // So besonders wird die große Finalshow am Sonntag in SAT.1

The Final Match! Welches Talent gewinnt ,,The Voice Kids" 2020? // So besonders wird die große Finalshow am Sonntag in SAT.1 Acht stimmgewaltige Talente. Vier starke Teams. Zwei knallharte Matches. Und ein strahlender Sieger. Diesen Sonntag (26. April 2020) um 20:15 Uhr geben die besten Talente der achten Staffel ,,The Voice Kids" im Finale noch einmal volle Gesangs-Power. Marc, Lisa-Marie, Gianna, Phil, Liana, Nikolas, Leroy oder Paula Sophie - wen waehlen die Zuschauer live zur Gewinnerin oder zum Gewinner der SAT.1-Musikshow?